Haut-Rhin L’Enivrée organisera le Samedi 22 Octobre une soirée Oktoberfest à partir de 19h. Une carte spéciale sera proposée pour l’occasion avec une sélection de bières. Dirndl, bières, carte aux couleurs de l’Allemagne, playlist Oktoberfest. Venez fêter avec nous en étant déguisé ! Information et réservation au 09 50 31 95 99 +33 9 50 31 95 99 Sainte-Marie-aux-Mines

