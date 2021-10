Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Moselle, Nousseviller-Saint-Nabor SOIRÉE OKTOBER FEST Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Catégories d’évènement: Moselle

Nousseviller-Saint-Nabor Moselle Nousseviller-Saint-Nabor 30 EUR Venez nombreux à la soirée “Oktober fest” organisé par l’Union Sportive et culturel de Nousseviller Cadenbronn. Au programme, repas et boissons plus un DJ au platine pour l’animation durant toute la nuit. Tout compris dans un forfait à 30€. Le pass sanitaire vous sera demandé pour accéder à l’évènement. Les billets d’entrée sont en ventes au stade de Nousseviller entre 15h et 17h à partir du 9 Octobre 2021. Pour plus d’informations rendez-vous sur la page facebook de l’association : https://www.facebook.com/USCNoussCaden +33 6 77 79 44 93 https://www.facebook.com/USCNoussCaden USCNC dernière mise à jour : 2021-10-01 par

