SOIREE OENOLOGIQUE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

SOIREE OENOLOGIQUE Pornic, 30 juin 2022, Pornic. SOIREE OENOLOGIQUE

Auberge la Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons

2022-06-30 19:30:00 – 2022-06-30 19:30:00

Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons

Pornic

Loire-Atlantique Dépêchez-vous, le nombre de places est limité… Nous vous attendons au restaurant Mer Nature pour notre première soirée œnologique animée par Eric Quernez de l’Atelier du Sommelier.

Un accord mets et vins concocté par notre chef Max vous y sera proposé, autour de 5 vins de vignobles tout proche, à 150 km à la ronde !

Dépêchez-vous, le nombre de places est limité… Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons Pornic

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Pornic Loire-Atlantique Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons Ville Pornic lieuville Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

SOIREE OENOLOGIQUE Pornic 2022-06-30 was last modified: by SOIREE OENOLOGIQUE Pornic Pornic 30 juin 2022 Auberge la Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique