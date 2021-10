Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise Soirée Oenologique Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Soirée Oenologique Nogent-sur-Oise, 5 novembre 2021, Nogent-sur-Oise. Soirée Oenologique Nogent-sur-Oise

2021-11-05 – 2021-11-05

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise 39 39 Soirée Œnologique au restaurant Séson le 5 novembre à partir de 19h30 sur le thème Châteauneuf-du-Pape. Au menu : Joue de bœuf confites

Clafoutis amandines à la pomme N’hésitez pas à réserver votre place par mail sur « restaurant@seson.fr » ou par téléphone 03.44.29.48.41 Soirée Œnologique au restaurant Séson le 5 novembre à partir de 19h30 sur le thème Châteauneuf-du-Pape. Au menu : Joue de bœuf confites

Clafoutis amandines à la pomme N’hésitez pas à réserver votre place par mail sur « restaurant@seson.fr » ou par téléphone 03.44.29.48.41 restaurant@seson.fr +33 3 44 29 48 41 http://www.seson.fr/ Soirée Œnologique au restaurant Séson le 5 novembre à partir de 19h30 sur le thème Châteauneuf-du-Pape. Au menu : Joue de bœuf confites

Clafoutis amandines à la pomme N’hésitez pas à réserver votre place par mail sur « restaurant@seson.fr » ou par téléphone 03.44.29.48.41 master1305

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise