Vende Autour de trois vignerons :

– Domaine Rozel de Grignan les Adhémar (vignoble de la Vallée du Rhône),

– Domaine Serre-Mazard – Corbières de Talairan (Vignoble du Languedoc),

– Domaine Robin Lafugie à Saint Emilion.

5 vins accompagneront le menu composé d’une pré-entrée, entrée, plat, dessert, café-mignardises.

Les vignerons présenteront leurs vins entre chaque plat et dîneront avec les clients afin de répondre à leurs questions. Soirée conviviale à la découverte de l’accord mets/vins en présence des vignerons de diffférents domaines et différentes régions. +33 2 51 56 11 32 Luçon

