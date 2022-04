Soirée oenologie : vins locaux et pays de la Loire Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Nous vous proposons de venir avec une bouteille de vin à faire découvrir et à partager avec les autres convives, cela associé à un repas typique de la région et supervisé par un membre des Tauliers ! Pour ce premier rendez-vous, nous nous intéresserons aux vins du Centre et des Pays de la Loire. Et, au menu nous retrouverons une planche de produits locaux à partager ou une choucroute de la Loire, suivi d’un gâteau de Touraine avec sa compotée de fruits et violettes de Chambord ! ? Les conseils d’association mets et vins ??: – Pinot noir, cabernet sauvignon ou gamay pour la planche à partager. – Romorantin, chenin blanc, sauvignon pour la choucroute. Comme d’habitude, nous conseillons de réserver au 06 65 67 75 03 (par SMS) ou à [[contact@cafe2lamairie.fr](mailto:contact@cafe2lamairie.fr)](mailto:contact@cafe2lamairie.fr) ? Soirée dégustation de vins participative Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret

