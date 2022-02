Soirée Œnologie – Château de Beaucastel Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Soirée Œnologie – Château de Beaucastel Les Allues, 9 mars 2022, Les Allues. Soirée Œnologie – Château de Beaucastel Hôtel le Kaïla 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues

2022-03-09 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-09 21:30:00 21:30:00 Hôtel le Kaïla 124 Rue des Jeux Olympiques

Les Allues Savoie EUR 215 215 Soirée exclusive où gastronomie et œnologie se rencontrent … ekrin@lekaila.com +33 4 79 41 69 35 Hôtel le Kaïla 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues

