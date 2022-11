Soirée oeno-gastronomique de Noël Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne EUR 55 55 La Lucarnes aux Chouettes organise une soirée oeno-gastronomique de Noël le jeudi 8 décembre à 19h45. Au menu :

Velouté de potimarron

Vol au vent d’escargots à la parisienne

Brochette de St Jacques et gambas au beurre blanc truffé, garniture de saison

Tarte Tatin d’ananas et glace noix de coco Menu en quatre services. 6 vins, eau et café compris

Sur réservation uniquement, par téléphone au 03 86 87 18 26, jusqu’au jeudi 1 décembre

Paiement à la réservation

55€ par personne +33 3 86 87 18 26 Quai de Bretoche La Lucarne aux Chouettes Villeneuve-sur-Yonne

