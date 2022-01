SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE – 17 JANVIER 2019 Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Depuis le concile Vatican II, l’Église catholique invite à prier spécialement pour l’unité des chrétiens lors d’une semaine de prière qui se déroule du 18 au 25 janvier (fête de la conversion de saint Paul). Nous ouvrons cette semaine de prière le **17 janvier** dans l’**ancienne église de Notre-Dame de Grâce de Passy**, à **20h30**. Avec les pasteurs du temple protestant de la rue Cortambert, l’archiprêtre-recteur de la paroisse orthodoxe Notre-Dame de Russie, l’équipe pastorale de Notre-Dame de Grâce vous invite à une célébration commune sur un thème emprunté au Ps 85(84) : « justice et paix s’embrassent ». Ensemble, nous supplirons le Père du ciel de travailler à l’unité de tous ceux qui croient en Jésus Messie.

Entrée libre

Notre-Dame de Grâce vous invite à une célébration commune sur un thème emprunté au Ps 85(84) : « justice et paix s'embrassent ».

