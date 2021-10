Paris Mairie du 3e île de France, Paris Soirée octobre rose à la Mairie du 3e Mairie du 3e Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre d’octobre rose, l’association Prolific organise une soirée à la Mairie du 3eme, avec la conférence grand public du Professeur Fabrice André (Directeur de la recherche à Gustave Roussy, Villejuif). Dans le cadre d’octobre rose, l’association Prolific organise une soirée à la Mairie du 3eme, avec la conférence grand public du Professeur Fabrice André (Directeur de la recherche à Gustave Roussy, Villejuif) sur le thème “Les enjeux de la médecine personnalisée dans le cancer du sein”. A partir de 19h, accueil par la fanfare des Encuivrés. Visite de plusieurs stands d’associations contre le cancer. Illumination de la Mairie en rose. La conférence du Pr Fabrice André est gratuite et ouverte à tous, suivie du verre de l’amitié. Attention un passe sanitaire sera demandé. Inscription obligatoire sur contact@prolific.fr Animations -> Conférence / Débat Mairie du 3e 2 Rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact :PROLIFIC contact@prolific.fr https://www.prolific.fr/ contact@prolific.fr Animations -> Conférence / Débat

