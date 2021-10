Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Soirée Océan de Lumières Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Soirée Océan de Lumières Pau, 26 novembre 2021, Pau. Soirée Océan de Lumières Calicéo 2 rue des Tiredous Pau

2021-11-26 18:00:00 – 2021-11-26 21:30:00 Calicéo 2 rue des Tiredous

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 16 16 Des centaines de bougies, une ambiance unique pour vivre un moment d’exception et découvrir votre centre Calicéo autrement. Des centaines de bougies, une ambiance unique pour vivre un moment d’exception et découvrir votre centre Calicéo autrement. +33 826 30 36 64 Des centaines de bougies, une ambiance unique pour vivre un moment d’exception et découvrir votre centre Calicéo autrement. Calicéo

Calicéo 2 rue des Tiredous Pau

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Calicéo 2 rue des Tiredous Ville Pau lieuville Calicéo 2 rue des Tiredous Pau