L'Union L'Union Haute-Garonne, L'Union SOIREE OCEAN DE LUMIERE L’Union L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

SOIREE OCEAN DE LUMIERE L’Union, 2 décembre 2021, L'Union. SOIREE OCEAN DE LUMIERE Rue de Cabanis CALICÉO L’Union

2021-12-02 – 2021-12-02 Rue de Cabanis CALICÉO

L’Union Haute-Garonne L’Union Imaginez-vous dans une eau chauffée à 34°C, entouré de centaines de lanternes.

La lumière unique des bougies crée une atmosphère féérique et vous emmène loin de votre quotidien.

Bercé par cette douce ambiance, vous profitez des bienfaits de tout l’univers des Bains Calicéo. A l’automne et en hiver, à la nuit tombée, votre centre se pare d’un habit de lumière unique : un nouveau monde de bien-être s’offre à vous. Vivez la magie des Soirées Océan de Lumières, un rendez-vous unique ! Imaginez-vous dans une eau chauffée à 34°C, entouré de centaines de lanternes.

La lumière unique des bougies crée une atmosphère féérique et vous emmène loin de votre quotidien.

Bercé par cette douce ambiance, vous profitez des bienfaits de tout l’univers des Bains Calicéo. A l’automne et en hiver, à la nuit tombée, votre centre se pare d’un habit de lumière unique : un nouveau monde de bien-être s’offre à vous. Rue de Cabanis CALICÉO L’Union

dernière mise à jour : 2021-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu L'Union Adresse Rue de Cabanis CALICÉO Ville L'Union lieuville Rue de Cabanis CALICÉO L'Union