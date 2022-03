Soirée occitane place Jean Moulin,Ornaisons (11)

Soirée occitane place Jean Moulin,Ornaisons (11), 2 avril 2022, . Soirée occitane

place Jean Moulin, Ornaisons (11), le samedi 2 avril à 19:00

19 h Accueil **20 h REPAS** *(repas + bal 15 € – <10 ans 10 €)* **21 h 30 BAL avec D’Aici d’Aila** *(bal seul 5 €)* **INFOS REPAS** : Réservation et paiement obligatoires AVANT à la mairie d’Ornaisons avant le 28 mars 2022 au 04 68 27 09 77 Menu : Terrine – Cassoulet – Fougasse Renseignements : *[www.ornaisonskayak.com](https://ornaisonskayak.com/)* *source : événement [Soirée occitane](https://agendatrad.org/e/35805) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 bal 15 bal et repas

avec D’aici D’ailà place Jean Moulin,Ornaisons (11) place Jean Moulin, 11200 Ornaisons, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T23:30:00

