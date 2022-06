Soirée occitane Nanthiat, 15 juillet 2022, Nanthiat.

Soirée occitane Ferme de Sinsac Bas Sinsac Nanthiat

2022-07-15 – 2022-07-15 Ferme de Sinsac Bas Sinsac

Nanthiat 24800 Nanthiat

Une soirée festive autour de l’occitan mais pas que ! A partir de 16h : visite de la ferme, jeux pour enfants, châteaux gonflables… Et à partir de 18h : musique et contes en français/occitan, marché des artisans et repas proposé par les producteurs locaux .

©FermedeSinsac

dernière mise à jour : 2022-05-30 par