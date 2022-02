Soirée Occitane Avenue de la plaine,La Digne-d’Aval (11)

18h30 Apéro19h30 Repas21h Baléti Castanha é Vinovèl amb Mèstre Cabirol Réservation obligatoire (car jauge) pour repas et bal (aucune entrée possible au bal sans repas), au : au : 06 31 53 61 85 Geneviève PagesMENU : 20 € (Apéritif, Repas, Bal)– salade, artichauts frais et foie sec –– haricots blancs accompagnés de la fricassée de Limoux– gâteau » le Limos » *source : événement [Soirée Occitane](https://agendatrad.org/e/35445) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

