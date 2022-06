Soirée Nouvelles Renaissances Histoires vraies du Val d’Amboise Amboise, 15 octobre 2022, Amboise.

Soirée Nouvelles Renaissances Histoires vraies du Val d’Amboise Amboise

2022-10-15 – 2022-10-16

Amboise 37400

Samedi 15 octobre 2022 le collectif du Pôle XXI propose un parcours dans les jardins troglodytiques de Lussault sur Loire.

Le temps du samedi, des habitants de la Vallée Saint Martin et de la rue du village ouvre les portes de leurs caves et jardins pour un parcours artistique et historique mettant en valeur le patrimoine troglodytique et naturel du village.

Un artiste, un compositeur, des comédiennes sont invités à s’emparer d’histoires vraies, collectées depuis février 2021 auprès des habitants du Val d’Amboise, par François Beaune auteur en résidence à la Charpente.

Dimanche 16 octobre 2022, les habitants du Val d’Amboise seront invités à prendre place autour d’un grand banquet dressé dans le jardin de La Charpente.

histoiresvraieslacharpente@gmail.com https://www.assolacharpente.fr/

la charpente

Amboise

