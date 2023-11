Soirée Nouvelle Scène Théâtre Le 13e Art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée Nouvelle Scène Théâtre Le 13e Art Paris, 14 novembre 2023, Paris. Le mardi 14 novembre 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant Réservez sur le site du 13e Art ! 16€ – 33€ La Soirée nouvelle scène met en lumière les figures de proue d’une relève chorégraphique résolument moderne et audacieuse. ECHO – COMPAGNIE SJEL Le nom de notre pièce : « Écho », évoque l’image d’un son se répercutant et se multipliant à travers l’espace, créant une résonance unique et personnelle. De la même manière, chaque danseur de notre pièce incarne sa propre singularité. DINOSAURE – D DAL Peut-on faire face à sa propre disparition ? Dinosaure est un questionnement sur le vivant, son rapport au temps mais surtout sur l’Humain et la place qu’il occupe sur ce monde. DIAPASON – ART TRACK (BISCUIT) Avec cette création chorégraphique dont il présente un extrait en format solo, Biscuit imagine une œuvre musicale crée uniquement par la danse. Un espace où les qualités de mouvement, les énergies et états de corps sont retranscrits à travers une écriture sonore. A.D – WILD COMPANGNIE Cette œuvre traite du rapport que l’on peut avoir avec l’addiction. Elle explore le dépassement de soi face à l’épreuve à travers l’art de la danse. Force et faiblesse sont nos ressources face au processus de création. Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/soiree-nouvelle-scene/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/soiree-nouvelle-scene/

Duy-Laurent Tran Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Le 13e Art Adresse 30 Place d'Italie Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Le 13e Art Paris latitude longitude 48.830546996943,2.35565995907209

