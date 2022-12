Soirée Nouvel An aux Jardins de L’Uzine Bornel Bornel Bornel Catégories d’évènement: BORNEL

Soirée Nouvel An aux Jardins de L'Uzine 2 rue Louis Denoual Bornel Oise

2022-12-31 19:30:00 – 2023-01-01 04:00:00

Les jardins de l'Uzine fêtent l'arrivée de 2023.

Menu Unique et DJ pour une soirée de folie.

Menu Unique et DJ pour une soirée de folie. Les jardins de l’Uzine fêtent l’arrivée de 2023.

+33 3 75 41 14 13 10

