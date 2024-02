Soirée « Nos Recnonstructions » au Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, jeudi 15 février 2024.

Soirée « Nos Recnonstructions » au Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Pour cette 3e saison, Nos Reconstructions propose une nouvelle soirée publique hybride et exceptionnelle ! Cette fois il sera question… d’un mystérieux groupe d’artistes disparu qui renaît de ses cendres …d’une revue inédite et collective… d’une prophétie auto-réalisatrice… de performances d’écriture live sur les murs par des auteur.ices en chair et en os…de mots dits, de dessins affichés et inversement.

Ce sera d’autant plus la joie …qu’on fêtera ce soir-là la naissance des magnifiques micro-éditions.

Nos Reconstructions avec leurs deux premiers titres originaux …souhaitent investir, pour l’occasion, un lieu qui cherche lui aussi d’autres façons de réinventer le présent Le Hangar Zéro. …avec dégustation d’un apéro de chez Barbelotte … que cela existe grâce et avec le travail de Clémence Michon (graphisme), Jérémie Fabre et Samaële Steiner (écriture), Simon le Cieux (dessin), Clémence Weill et Laetitia Botella et du comité REC.

Nos reconstructions est un dispositif porté par Cie Fabula Raza et Cie Les Nuits Vertes. En partenariat avec Normandie Livres et Lectures Editions tirage riso par Pain Perdu, le Havre. Avec le soutien de la DRAC Normandie.

Tout public

Durée 6h

Entrée libre

Pour cette 3e saison, Nos Reconstructions propose une nouvelle soirée publique hybride et exceptionnelle ! Cette fois il sera question… d’un mystérieux groupe d’artistes disparu qui renaît de ses cendres …d’une revue inédite et collective… d’une prophétie auto-réalisatrice… de performances d’écriture live sur les murs par des auteur.ices en chair et en os…de mots dits, de dessins affichés et inversement.

Ce sera d’autant plus la joie …qu’on fêtera ce soir-là la naissance des magnifiques micro-éditions.

Nos Reconstructions avec leurs deux premiers titres originaux …souhaitent investir, pour l’occasion, un lieu qui cherche lui aussi d’autres façons de réinventer le présent Le Hangar Zéro. …avec dégustation d’un apéro de chez Barbelotte … que cela existe grâce et avec le travail de Clémence Michon (graphisme), Jérémie Fabre et Samaële Steiner (écriture), Simon le Cieux (dessin), Clémence Weill et Laetitia Botella et du comité REC.

Nos reconstructions est un dispositif porté par Cie Fabula Raza et Cie Les Nuits Vertes. En partenariat avec Normandie Livres et Lectures Editions tirage riso par Pain Perdu, le Havre. Avec le soutien de la DRAC Normandie.

Tout public

Durée 6h

Entrée libre .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 17:00:00

fin : 2024-02-15 23:00:00



L’événement Soirée « Nos Recnonstructions » au Hangar Zéro Le Havre a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie