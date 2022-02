Soirée Nos belles années Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Soirée Nos belles années Salle des fêtes Robert Sauvion, 14 mai 2022, Naintré. Soirée Nos belles années

Salle des fêtes Robert Sauvion, le samedi 14 mai à 20:00

Soirée rétrospective sur les chansons des émissions de « Maritie et Gilbert Carpentier ». Repas : Paëlla et crumble. Réservation avant le 1er mai.

Sur réservation : 35€

organisée par Naintré qui bouge Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

