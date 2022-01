Soirée nordique Caen, 26 janvier 2022, Caen.

Soirée nordique Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

2022-01-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-26 21:00:00 21:00:00 Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen Calvados

Dans le cadre des Nuit de la lecture, l’association Confluences nordiques et la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville invitent tous les partenaires potentiels, les associations et les citoyens intéressés par le monde scandinave, à une soirée nordique.

Au programme :18h30 à l’espace Caen Nordic : conférence gesticulée* autour des répertoires nordiques19h30 à l’espace Caen Nordic : présentation Œuvre d’art POLARIS par le collectif Manœuvre et la Ville de Caen20h à l’auditorium : concert du quatuor Femti Fem, quatre musiciennes qui vous emmènent dans un tourbillon nordique de danses et de mélodies populaires, au son de leur voix et des instruments typiques tels que le nyckelharpa et le hardingfele.

* Forme à mi-chemin entre la conférence classique et le spectacle.

Crédits photo : Ville de Caen – Alice Pasqualotti

