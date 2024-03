Soirée Noires nouvelles Spectacle Polar L’Annexe23 Moëlan-sur-Mer, vendredi 5 avril 2024.

Un spectacle très original , ça vous dit ? En route pour une soirée vraiment novatrice.

Quelques mots pour vous mettre dans l’ambiance :

Entre le cabaret, le conte et le théâtre ce spectacle vous emmène dans les coulisses du Polar, dans une ambiance Polar Jazz, une alliance harmonieuse, comme celle de Thierry.X à la voix, et Loïc à la clarinette basse pour rendre plus mélodieux un monde parfois bancal.

La littérature policière offre un univers haletant, parfois sombre parfois loufoque teinté d’un humour noir, qu’il aurait été de dommage de ne pas partager sur scène.

C’est ce que propose Thierry.X , un journaleux de fait divers qui vient partager avec vous des histoires de tout le monde et de n’importe qui mais qui finissent mal en général.

Noires Nouvelles est une adaptation théâtrale et musicale de nouvelles écrites par les maîtres du Polar français… tels Brigitte Aubert, Jean Hugues Oppel, Olivier Thiebault, Frederic H Fajardie, Jean Claude Izzo, Didier Daeninckx, Gérard Lecas…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

L’Annexe23 23 Rue du Guilly

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne lannexe23@gmail.com

