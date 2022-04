Soirée nocturne Vendée Vitrail, 14 mai 2022 20:00, Saint-Hilaire-de-Mortagne.

Nuit des musées Soirée nocturne Vendée Vitrail Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre.

Une soirée nocturne est proposée en visite libre. La médiatrice effectuera des médiations flash durant toute la soirée.

Au cœur de l’église Saint-Hilaire de Mortagne, venez découvrir les secrets de l’art du vitrail. Petits et grands seront émerveillés par ce parcours unique, ludique et interactif (jeu de piste, livrets-jeux, projections régulières, quiz…).

Parking à l’arrière de l’église, accessible aux personnes à mobilité réduite.

https://www.vendeevitrail.com/

Parking at the back of the church, accessible to people with reduced mobility. Free entrance. Saturday 14 May, 20:00

In the heart of the church of Saint-Hilaire de Mortagne, discover the secrets of the art of stained glass. Young and old will be amazed by this unique, playful and interactive course (track game, game-books, regular screenings, quizzes…). hearing impairment

Entrada libre. Sábado 14 mayo, 20:00

Place de l’église, 85290 Saint-Hilaire de Mortagne 85290 Saint-Hilaire-de-Mortagne Pays de la Loire