Vendée

Vendée Vitrail, le samedi 14 mai à 20:00 Entrée libre.

Une soirée nocturne est proposée en visite libre. La médiatrice effectuera des médiations flash durant toute la soirée. Vendée Vitrail Place de l’église, 85290 Saint-Hilaire de Mortagne Saint-Hilaire-de-Mortagne Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:30:00

