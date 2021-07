Hatten Hatten Bas-Rhin, Hatten Soirée nocturne : Vacances Hatten Hatten Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hatten

Soirée nocturne : Vacances Hatten, 14 août 2021, Hatten. Soirée nocturne : Vacances 2021-08-14 18:00:00 – 2021-08-14 23:00:00

Hatten Bas-Rhin Hatten EUR L’Association du musée de la Cour de Marie vous accueille pour une soirée nocturne ! Au cours de celle-ci, découvrez l’unique musée de poupées Raynal en France, l’exposition “vacances au camping dans les années 1960-1970” et les autres collections qui vous feront (re)plonger en enfance. Profitez ensuite d’une repas comprenant un apéritif, une tarte flambée, un verre de vin, une eau plate ou gazeuse, une part de vacherin glacé et un café. Découvrez le musée de la Cour de Marie et ses nombreuses collections dont celle des Poupées Raynal. Profitez d’un repas avec des produits locaux : tarte flambée, vin, eau, vacherin glacé, café … Sur réservation. +33 3 88 80 13 39 L’Association du musée de la Cour de Marie vous accueille pour une soirée nocturne ! Au cours de celle-ci, découvrez l’unique musée de poupées Raynal en France, l’exposition “vacances au camping dans les années 1960-1970” et les autres collections qui vous feront (re)plonger en enfance. Profitez ensuite d’une repas comprenant un apéritif, une tarte flambée, un verre de vin, une eau plate ou gazeuse, une part de vacherin glacé et un café. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hatten Autres Lieu Hatten Adresse Ville Hatten lieuville 48.90203#7.97719