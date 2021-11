Soirée nocturne Morlaix, 26 novembre 2021, Morlaix.

Soirée nocturne les chiffonniers de la joie 74 route de Callac Morlaix

2021-11-26 14:00:00 – 2021-11-26 21:30:00 les chiffonniers de la joie 74 route de Callac

Morlaix Finistère

Parce que les chiffonniers n’ont pas fini de vous surprendre….

Nous vous proposons une soirée nocturne inédite le vendredi 26 novembre !

– dès 14h, une vente « FAIS TON PRIX » aura lieu

La restauration salée et sucrée sera possible !

– dès 18h, la compagnie LIBELLUNE entrera en piste avec un programme merveilleux :

Déambulation lumineuse

Spectacle façon cabaret intimiste

Initiation au cirque et jonglage

Spectable de feu final!

+33 2 98 62 18 60

les chiffonniers de la joie 74 route de Callac Morlaix

dernière mise à jour : 2021-11-16 par