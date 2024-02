SOIRÉE NOCTURBULOUS LA PARENTHÈSE Servian, samedi 16 mars 2024.

SOIRÉE NOCTURBULOUS LA PARENTHÈSE Servian Hérault

Nocturbulous et ses amis de HERETIK vous invite à leur soirée ! Le Jall, Tom Buld’r, Nikita et Benjamin en mode Requin vont vous en mettre plein les oreilles !

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 22:00:00

fin : 2024-03-16 03:00:00



L’événement SOIRÉE NOCTURBULOUS LA PARENTHÈSE Servian a été mis à jour le 2024-01-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE