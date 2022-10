SOIREE NOCHE BOHEMIA REPAS -CONCERT Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Catégories d’évènement: Bligny-sur-Ouche

SOIREE NOCHE BOHEMIA REPAS -CONCERT Bligny-sur-Ouche, 22 octobre 2022

salle des fêtes Bligny-sur-Ouche

2022-10-22 19:00:00 – 2022-10-22 22:00:00

EUR 29 Votre ticket comprend :

*Votre repas mexicain (assiette découverte , avec spécialité à base de POULET ou VEGETARIEN ) qui ravira vos papilles avec plusieurs spécialités mexicaines ( fait maison) préparées par les chefs des traiteurs » Malinalli » de Dijon et « Saveurs et couleurs et couleurs du Mexique » de Bligny sur Ouche.

*1 Boisson

Nous vous recommandons d ‘ arriver vers 19H00 pour profiter de l ‘ ambiance mexicaine de notre petit marché qui y sera installé avec divers stands originaux 100% mexicain. Accès au traditionnel autel des morts.

Buvette mexicaine sur place , pour découvrir les cocktails typique du pays!

Places assises, placement libre. Nombre de places limitées

Prix du ticket : 29 euros par personne contact@chocolatpurokao.fr +33 3 80 20 94 97

