Soirée New Orleans spécial Carnaval avec Lulu & The Comets All-Stars !! PUNK PARADISE Paris, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 20:00

Fin : 2024-04-06 23:59

Voyage vers la New Orleans avec une soirée spécial Carnaval concocté par la brass band Lulu and the Comets suivi par DJ set à Paris 11 !! Samedi 6 avril, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/420406170659490/

Live Bands

LULU AND THE COMETS ALL STARS

(Brass Band / New Orleans-France)

warm up & after-show

DJ CUCURUCHO (Funk & Black Music)

DR TRAORE (Funk / Groove / Jazz-dance)

DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs (Black Music)

L’événement de l’année à la Nouvelle-Orléans enfin à Paris ! Aussi réputé que celui de Venise ou de Rio de Janeiro, le Carnaval de La Nouvelle-Orléans a établi des traditions bien particulières.

Parades à gogo, danses, musiques, festivités… au rythme du jazz ! Le pivot de la fête : des parades organisées par les krewes (de l’anglais crew, équipe, équipage), qui créent eux-mêmes leurs chars. Les parades sont généralement composées des chars et des fanfares.

Le point culminant des festivités a lieu évidemment le jour même du Mardi gras. Il donne lieu à une véritable bacchanale colorée dans le Vieux Carré (French Quarter) : couleurs des peaux, car la Nouvelle-Orléans est une ville métisse, mais aussi couleurs des costumes, des flambeaux et des décorations du Mardi gras. Partout prédominent le violet, le vert et l’or, les couleurs officielles de l’événement, que l’on retrouve même sur le King Cake, l’énorme gâteau emblème de Mardi gras. Une fête légendaire qu’on aura à Paris le samedi 6 AVRIL 2024 !

★ LIVE BAND ★

▦▦ LULU AND THE COMETS ALL STARS (New Orleans Brass Band) ▦▦

Sur scène ou à la rue, Lulu & The Comets All-Stars, c’est depuis 20 ans et 2 albums, la passion intacte du Funk, du Jazz, du Hip Hop et des sons bien groovy, en direct de New Orleans.

Balancés par dix solides gaillards, dont le talent n’a d’égal que la puissance dégagée par une rythmique d’enfer (Drums & Sousaphone) accompagnée d’une section cuivre digne de Treme (trompettes, saxs, trombone) et du plus funky des flutistes , le bon groove et les flows bien posés de Lulu & The Comets All-Stars donnent la bougeotte et une irrésistible envie de s’agiter sur le dancefloor. Pour le reste, Free your mind and your ass will follow !

▷ http://www.lulucomets.net

▷ http://www.facebook.com/lulucomets

▷ http://www.youtube.com/lulucomets

▷ https://soundcloud.com/lulucomets

★ CLUBBING BLACK MUSIC ET TROPICAL VIBES APRES LE LIVE ★

BLACK MUSIC I DISCO/FUNK I AFRO I CARIBBEAN

LATINO I BRAZIL I AFROBEATS I SHATTA

REGGAETON I HIP HOP I DANCEHALL I BAILE FUNK

▦▦ DJ CUCURUCHO (Funky Grooves & Classic Hip Hop / Bal Tropical) ▦▦

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ https://www.facebook.com/djcucurucho

▷ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

▦▦ DR TRAORE (Funk / Groove / Afro) ▦▦

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l’afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance… A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique… À Paris il a mixé au Cabaret Sauvage, Batofar, Djoon, Wanderlust, Bellevilloise, Nouveau Casino, Petit Bain, Café A, Sir Winston, Hotel Particulier…

▷ https://about.me/docteurtraore

▷ https://www.mixcloud.com/docteurtraore

▦▦ DAVIBE & GROOVALIZACION DJs (Black Music) ▦▦

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

▷ https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

▷ https://www.groovalizacion.org

▷ https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

▷ https://soundcloud.com/groovalizacion

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Parmentier

Oberkampf

St Ambroise

