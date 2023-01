Soirée New Orléans à Gainneville Gainneville Gainneville Gainneville Catégories d’Évènement: Gainneville

Seine-Maritime

Soirée New Orléans à Gainneville Gainneville, 18 février 2023, Gainneville Gainneville. Soirée New Orléans à Gainneville Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime

2023-02-18 19:30:00 – 2023-02-18 Gainneville

Seine-Maritime Gainneville Vous n’êtes jamais allés en Louisiane, mais les notes Jazz de la Nouvelle-Orléans vous donnent envie de danser ? Les effluves d’une délicieuse Jambalaya réveillent vos papilles ? Alors n’hésitez-pas ! Réservez votre soirée-repas du 18 février pour venir écouter le sextet des Jazz Rebels une petite formation qui reprends tout le répertoire des radio-bands des années 20 et 30. Composé d’anciens musiciens de l’orchestre de Claude Luter, du Hot Antic Jazz Band, ces artistes sont régulièrement invités dans les grands festivals de jazz classique en France comme Marciac … puis en Europe : Ascona, Breda, Dresden, Edinburgh, Montreux, Whitley Bay. Sur réservation au 02 32 79 59 59 ou par mail à contact@gainnneville.fr

Tarif (concert uniquement) : 6€ – 3€ pour les moins de 18 ans – 15€ pour les familles.

Repas (apéritif – plat et dessert) : 11,50€ (boisson en supplément). Vous n’êtes jamais allés en Louisiane, mais les notes Jazz de la Nouvelle-Orléans vous donnent envie de danser ? Les effluves d’une délicieuse Jambalaya réveillent vos papilles ? Alors n’hésitez-pas ! Réservez votre soirée-repas du 18 février pour venir écouter le sextet des Jazz Rebels une petite formation qui reprends tout le répertoire des radio-bands des années 20 et 30. Composé d’anciens musiciens de l’orchestre de Claude Luter, du Hot Antic Jazz Band, ces artistes sont régulièrement invités dans les grands festivals de jazz classique en France comme Marciac … puis en Europe : Ascona, Breda, Dresden, Edinburgh, Montreux, Whitley Bay. Sur réservation au 02 32 79 59 59 ou par mail à contact@gainnneville.fr

Tarif (concert uniquement) : 6€ – 3€ pour les moins de 18 ans – 15€ pour les familles.

Repas (apéritif – plat et dessert) : 11,50€ (boisson en supplément). contact@gainneville.fr +33 2 32 79 59 59 https://gainneville.fr/ Gainneville

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Gainneville, Seine-Maritime Autres Lieu Gainneville Adresse Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime Ville Gainneville Gainneville lieuville Gainneville Departement Seine-Maritime

Gainneville Gainneville Gainneville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gainneville-gainneville/

Soirée New Orléans à Gainneville Gainneville 2023-02-18 was last modified: by Soirée New Orléans à Gainneville Gainneville Gainneville 18 février 2023 Gainneville Gainneville, Seine-Maritime Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime seine-maritime

Gainneville Gainneville Seine-Maritime