SOIREE NEW FRENCH TOUCH SOIREE NEW FRENCH TOUCH ISHKERO LEON 6MIC Aix En Provence, jeudi 7 mars 2024.

Révélations de la nouvelle scène jazz française, Léon Phal et Ishkero figurent parmi les groupes les plus stimulants du moment. Cette jeune garde multiplie les concerts et électrise les scènes des festivals, flirtant déjà avec la cour des grands. Entre ferveur jazz et fièvre dancefloor, ils nous offrent ici un live bouillonnant !

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13