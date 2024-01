Soirée Népalaise Le Bourg Pujols-sur-Ciron, vendredi 9 février 2024.

Soirée Népalaise Le Bourg Pujols-sur-Ciron Gironde

Dès 16 heures un stand d’artisanat népalais richement pourvu, propose aux participants d’acheter des produits népalais (drapeaux à prières, bols chantants, thé divers, pashminas etc).

A 18h45 plusieurs courts métrages inédits réalisés par des adhérents de Ice Himalayas seront présentés gratuitement.

Vers 20 heures la projection se terminera et moyennant 20 euros par personne vous pourrez déguster un apéritif et un repas typique népalais (règlement sur place).

Le menu proposé sera un Dahl Baht, un plat népalais adapté à l’occidentale, sans épices fortes ou piments.

Le dessert est un Késari, fabriqué à base de semoule fine, de raisins secs, d’amandes et d’autres choses

En apéritif, un houmous et des légumes frais coupé en bâtonnets et en tranche avec leurs sauces accompagné d’un très bon vin chaud à la Népalaise. Le vin chaud a cuit pendant 2 heures environ.

Dès 16 heures un stand d’artisanat népalais richement pourvu, propose aux participants d’acheter des produits népalais (drapeaux à prières, bols chantants, thé divers, pashminas etc).

A 18h45 plusieurs courts métrages inédits réalisés par des adhérents de Ice Himalayas seront présentés gratuitement.

Vers 20 heures la projection se terminera et moyennant 20 euros par personne vous pourrez déguster un apéritif et un repas typique népalais (règlement sur place).

Le menu proposé sera un Dahl Baht, un plat népalais adapté à l’occidentale, sans épices fortes ou piments.

Le dessert est un Késari, fabriqué à base de semoule fine, de raisins secs, d’amandes et d’autres choses

En apéritif, un houmous et des légumes frais coupé en bâtonnets et en tranche avec leurs sauces accompagné d’un très bon vin chaud à la Népalaise. Le vin chaud a cuit pendant 2 heures environ. EUR.

Le Bourg Foyer Rural

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 16:00:00

fin : 2024-02-09 23:00:00



L’événement Soirée Népalaise Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Cadillac-Podensac