Soirée Nébuleuses du Hautacam Beaucens Beaucens Catégories d’évènement: Beaucens

Hautes-Pyrénées

Soirée Nébuleuses du Hautacam Beaucens, 22 février 2022, Beaucens. Soirée Nébuleuses du Hautacam HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens

2022-02-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-22 22:30:00 22:30:00 HAUTACAM Col de Tramassel

Beaucens Hautes-Pyrénées Beaucens Les Nébuleuses du Hautacam est la soirée pour en prendre plein les yeux !

Sur réservation : promo@hautacam.com ou 06.75.42.97.27 Tarif adulte : 49€, ado 39€, enfant 29€ Une soirée extraordinaire la tête dans les étoiles. Au programme : balade en raquette, repas du terroir au coin du feu, observation du ciel étoilé. Les Nébuleuses du Hautacam est la soirée pour en prendre plein les yeux !

Sur réservation : promo@hautacam.com ou 06.75.42.97.27 Tarif adulte : 49€, ado 39€, enfant 29€ HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Beaucens, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Beaucens Adresse HAUTACAM Col de Tramassel Ville Beaucens lieuville HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Departement Hautes-Pyrénées

Beaucens Beaucens Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucens/

Soirée Nébuleuses du Hautacam Beaucens 2022-02-22 was last modified: by Soirée Nébuleuses du Hautacam Beaucens Beaucens 22 février 2022 Beaucens Hautes-Pyrénées

Beaucens Hautes-Pyrénées