Coco Velten, le samedi 9 avril à 18:00

Soirée manifeste pour la création du NAVIRE AVENIR, navire européen de sauvetage en mer. L’équipe vous convie à Coco Velten pour la première présentation publique du résultat de ces multiples recherches le samedi 9 avril ! Le déroulé de la soirée: → 18h – 18h30 : présentation du navire et transmission de gestes de premiers secours → 18h30 – 19h30 : prise de parole des partenaires scientifiques (en présence de Louise Guillaumat, directrice adjointe des opérations de SOS MEDITERRANEE et François Crémieux, directeur de l’AP-HM) → 19h30 – 20h30 : présentation du projet architectural (VPLP design) → 20h30 – 23h : ouverture de l’exposition NAVIRE AVENIR dans les Archives → 20h30 – 23h (sur réservation⚠️) : Dj Set Papaconstantinaux (Johan Papaconstantino et sa sœur) dans la Halle ! Les bénéfices iront à SOS MEDITERRANEE. Préventes (prix conseillé 5€) :[https://www.helloasso.com/associations/yes-we-camp/evenements/dj-set-papaconstantinaux-en-soutien-a-sos-mediterranee](https://www.helloasso.com/associations/yes-we-camp/evenements/dj-set-papaconstantinaux-en-soutien-a-sos-mediterranee) “Frère et sœur se retrouvent autour des platines, ils passeront du coq à l’âne, toujours avec soin, entre leur très large influences de house, reggaeton, orientale, rumba ou afrobeat dans l’unique but de danser avec vous!” Avec SOS MEDITERRANEE, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, Pilotes Volontaires, Europe Mare Nostrum, ICI-Cuisines de l’Avenir, VPLP design, Atelier Marc Ferrand, JUST, AUP, PEROU et les études de 50 écoles et groupes de recherche d’Europe et d’Amérique du Sud. De la nourriture sera présente sur place à prix libre en espèces uniquement ⚠️ ICI-Cuisines de l’Avenir vous partagera l’une des recettes qui sera servie à bord. + de détails sur le projet Le Pôle d’exploration des ressources urbaines (PEROU) a lancé un chantier naval visant à concevoir l’horizon 2024 un bateau de sauvetage nommé Navire Avenir, à confier aux organisations œuvrant en Méditerranée. Le PEROU œuvre à collecter, écrire et mettre en partage les formidables gestes d’hospitalité qui se déploient aux quatre coins de nos métropoles. Loin du récit réducteur qui relègue les personnes réfugiées ou exilées à une nomenclature et à des données chiffrées, le PEROU prend acte des innombrables parcours de vie qui sont les leurs et des actes hospitaliers, et vitaux, qui se tissent entre tou.te.s. Pour qu’ils soient sus et non plus tus, le PEROU a lancé un chantier naval visant à concevoir et mettre à flot à l’horizon 2024 un bateau de sauvetage en mer, lieu d’accueil et de soin, lieu manifeste et témoin, œuvre collective qui articule l’ingénierie propre au chantier naval et les multiples échos qu’un tel projet interroge et requiert : formalisations juridiques, traductions artistiques, force motrice de l’idée même et de sa réalisation. En 2021, l’équipe s’est élargie d’une cinquantaine de groupes de recherche et d’étudiants artistes, designers, graphistes, architectes d’Europe entière, et d’un peu plus loin pour certains. L’année 2022 est décisive. Pour suivre leur projet → [[https://www.navireavenir.info/](https://www.navireavenir.info/)](https://www.navireavenir.info/) ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Prix conseillé 5€

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille



2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T23:00:00