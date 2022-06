Soirée Nav’Estivale Douarnenez, 14 juillet 2022, Douarnenez.

Soirée Nav’Estivale

8 rue du môle Centre Nautique Port de Plaisance de Tréboul Douarnenez Finistère

2022-07-14 17:30:00 – 2022-08-18 20:00:00

Centre Nautique 8 rue du môle

Douarnenez

Finistère

En famille ou entre amis, profitez des premières risées de la soirée et venez naviguer pour quelques runs à bord de catamarans, suivi d’une petite collation pour clôturer la séance.

Ouvert à tous à partir de 14 ans et accompagné d’un adulte.

Tous les jeudis entre le 14 juillet et le 18 août.

Tarifs compris entre 25.50 € et 30.50 €. Combinaisons isothermiques fournies. 20 personnes maximum

Inscription jusqu’au mercredi soir.

+33 2 98 92 13 79 https://centrenautique.douarnenez.bzh/

