Soirée nature – La forêt et le changement climatique : quelles adaptations pour la forêt du Haut Doubs ?
Labergement-Sainte-Marie, 18 mars 2022, 20:00:00 – 21:30:00

La crise climatique touche de plein fouet la forêt. Elle s'est particulièrement manifestée ces trois dernières années avec un dépérissement dû aux scolytes de l'épicéa, sans précédent dans son importance. Depuis plusieurs années, la recherche forestière s'est mise en marche pour apporter aux gestionnaires et propriétaires forestiers des solutions en vue de l'adaptation des forêts aux changements climatiques. Nous ferons le point de la situation des connaissances et de leurs limites actuelles en mettant un focus sur la forêt du Haut Doubs.

info@maisondelareserve.fr +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/

