Voici un nouveau rendez vous proposé par Urban Parc : un concert de blues/folk accompagné d’une découverte du vin nature.Pour la musique nous avons l’honneur de recevoir Mathis Haug et Benoit Nogaret pour un concert à 20h30.Et le programme est alléchant: Blues & Folk à la rencontre de l’Americana – Appuyé sur la tradition en Noir et Blanc du Vieux Sud, le projet guitares et voix imaginé par Mathis HAUG et Benoît NOGARET prend à bras le corps un répertoire à la croisée du Blues, de la Folk et de la Country originelle. Au passage, ce duo de choc donne tout son sens à la notion d’Americana, sans jamais sombrer dans la nostalgie.Mississippi John Hurt, Big Bill Broonzy, Doc Watson, le révérend Gary Davis, Bill Monroe ou les Stanley Brothers voient leur patrimoine traditionnel accéder à une nouvelle jeunesse. Sans négliger les compositions personnelles du duo qui nous rappellent que la musique sudiste s’est construite à partir de ses origines africaines et amérindiennes, mais aussi européennes.Pour le vin, le bistrot dévoilera lors de cette soirée sa nouvelle carte de vin nature en partenariat avec la cave Papilles au nez. Pour l’occasion 1 verre de vin vous sera offert avec chaque tapas !Skatepark et trampoline accessible aux tarifs habituels.*Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 11 Mars 2022- Où? : Urban Parc Alès- Quand? : A partir de 19h00, début du concert à 20h30- Tarif : Entrée libre, restauration et boissons en sus- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 43 35 76

