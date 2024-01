Soirée Nanar Médiathèque Municipale de Lesquin Lesquin, vendredi 23 février 2024.

Soirée Nanar Votre médiathèque vous propose une deuxième soirée Nanar avec la projection du film « Flash Gordon » de Mike Hodges (1980) sur une musique de Queen. 23 et 29 février Médiathèque Municipale de Lesquin Entrée payante 3/5€

Vendredi 23 février 2024 à partir de 19h30, votre médiathèque vous propose une deuxième soirée Nanar avec la projection du film « Flash Gordon » de Mike Hodges (1980) sur une musique de Queen.

Alors que la Lune va selon toute probabilité s’écraser sur la Terre, le docteur Zarkov construit une fusée afin de découvrir qui provoque les catastrophes s’abattant sur la planète bleue. Il emmène avec lui Flash Gordon (« Guy l’éclair » dans la version Française), capitaine de l’équipe de football américain des New York Jets, et la belle Dale Arden. Une force mystérieuse les conduit vers la planète Mongo, où ils sont retenus prisonniers par le redoutable empereur Ming, un tyran sanguinaire…

Buvette sur place. Animations avant et après la séance.

Médiathèque Municipale de Lesquin 1 rue Camille Claudel 59810 Lesquin Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France

