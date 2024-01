SOIRÉE NAKAMAKO (Imani Griffon + Mandelbro + Kaba & Hyas + String Platine) Le Hasard Ludique Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

11€ + (frais de loc)

Nakamako et le Le Hasard Ludique vous propose un plateau d’artistes 4 étoiles pour une soirée Live et DJ Set le vendredi 19 janvier 2024 !

Nakamako est un collectif & label, organisateurs d’évènement et producteurs de projets musicaux qui a pour objectif de :

Promouvoir des artistes émergeants en organisant des soirées uniques

Accompagner de jeunes artistes dans la création de leur contenu (audio et visuel) et le développement de leur carrière.

Line Up :

✨ Imani Griffon – Pop Alternative

✨ Mandelbro – Indie Rock

✨ Kaba & Hyas – Rap House – UK Garage

✨ String Platine – (djset) Disco Dance

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-12-04/soiree-nakamako https://www.facebook.com/events/619147143579024/

Nakamako