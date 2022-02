Soirée mystère grandeur nature Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Soirée mystère grandeur nature Souvigny, 26 mars 2022, Souvigny. Soirée mystère grandeur nature Centre social L’Escale 2 route de Besson Souvigny

2022-03-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-26 Centre social L’Escale 2 route de Besson

Souvigny Allier L’équipe d’animation du centre social l’Escale va se lancer dans l’organisation d’une murder party, samedi 26 mars, en direction des familles, collégiens et lycéens. +33 4 70 43 10 67 Centre social L’Escale 2 route de Besson Souvigny

Lieu Souvigny Adresse Centre social L'Escale 2 route de Besson

