Soirée musiques traditionnelles ——————————- Partie 1 à 19h30 : Classes de percussions africaines et batterie jazz Durée : 50 min. Partie 2 à 21h : Classe de musiques cubaines Durée : 50 min. Une soirée en 2 parties : Percussions africaines et batterie jazz puis musiques cubaines. ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

