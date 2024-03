Soirée musiques actuelles Place du 4 Août Thouars, vendredi 5 avril 2024.

Soirée musiques actuelles Place du 4 Août Thouars Deux-Sèvres

Le Conservatoire Tyndo organise cet événement autour des Musiques Actuelles ! Professeurs et élèves du conservatoire s’uniront pour vous faire voyager musicalement autour de la guitare, basse et électrique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Place du 4 Août Au MZ

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toctoctoc.asso@gmail.com

