Soirée musique Manouche et Accordina à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Soirée musique Manouche et Accordina à l’Escarbille Boissy-Maugis, 25 février 2023, Cour-Maugis sur Huisne . Soirée musique Manouche et Accordina à l’Escarbille 5 Rue du Perche Boissy-Maugis Café associatif L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne Boissy-Maugis 5 Rue du Perche

2023-02-25 19:00:00 – 2023-02-25

Boissy-Maugis 5 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne

Orne 19h : Concert avec le quartet “Un Bal Clandestin” musique manouche. 20h30 : Film “Chez eux” de N. Aboudharam. Road movie en France sur douze musiciens improvisateurs autour de l’accordina et de la musique manouche. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. 19h : Concert avec le quartet “Un Bal Clandestin” musique manouche. 20h30 : Film “Chez eux” de N. Aboudharam. Road movie en France sur douze musiciens improvisateurs autour de l’accordina et de la musique manouche. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. lescarbille@lecafedecourmaugis.fr https://www.lecafedecourmaugis.fr/ Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne, Orne Autres Lieu Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille Adresse Cour-Maugis sur Huisne Orne Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Ville Cour-Maugis sur Huisne lieuville Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Departement Orne

Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cour-maugis sur huisne /

Soirée musique Manouche et Accordina à l’Escarbille Boissy-Maugis 2023-02-25 was last modified: by Soirée musique Manouche et Accordina à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille 25 février 2023 5 Rue du Perche Boissy-Maugis Café associatif L'Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Cour-Maugis sur Huisne Orne