UzercheUzerche Uzerche Uzerche Corrèze, Uzerche Soirée musique irlandaise Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche

Soirée musique irlandaise Uzerche Uzerche, 20 novembre 2021, UzercheUzerche. Soirée musique irlandaise Uzerche Uzerche

2021-11-20 – 2021-11-20

Uzerche Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche 19h. inscriptions@laptitefabriquesolidaire.org, sur facebook ou au 07 83 93 71 48. Soirée à thème : sessions de musique irlandaise. Des musiciens de réunissent pour converser et jouer la musique traditionnelle d’Irlande. Ouvert à tous pour écouter ou venir jouer. 19h. inscriptions@laptitefabriquesolidaire.org, sur facebook ou au 07 83 93 71 48. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Ville UzercheUzerche lieuville Uzerche Uzerche