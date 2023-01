Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Saint-Hippolyte

Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte, 19 juillet 2023, Saint-Hippolyte . Soirée Musique et terroir Route du Haut-Koenigsbourg Saint-Hippolyte Haut-Rhin

2023-07-19 18:00:00 – 2023-07-19 23:00:00 Saint-Hippolyte

Haut-Rhin Soirée Musique et terroir au Parc Walter : Au Programme, concert d’été en plein air, musique traditionnelle et populaire par l”Hamonie “Echo du Haut Koenigsbourg” Au programme : concert d’été en plein air, musique traditionnelle et populaire par l’hamonie “Echo du Haut Koenigsbourg”. +33 6 87 37 76 08 Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Route du Haut-Koenigsbourg Saint-Hippolyte Haut-Rhin Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement Haut-Rhin

Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte 2023-07-19 was last modified: by Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 19 juillet 2023 Haut-Rhin Route du Haut-Koenigsbourg Saint-Hippolyte Haut-Rhin Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte Haut-Rhin