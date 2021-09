Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe SOIRÉE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Bande passante, nouvelle association du paysage culturel manceau, vous invite le 24 septembre à son premier évènement : Le Boom. Chorus, lieu historique du centre ville du Mans & endroit phare de la structure Le Mans Jazz, sera cette fois ci mis en couleurs musicales par quatre artistes manceaux provenant du vaste univers des musiques électroniques. Deux concerts live de Loâzo & Serguei Spoutnik ainsi que deux DJ Sets de Nomisluap & Hotel Bary seront au programme de ce voyage sonore. Gratuit (pass sanitaire requis) Co-production avec la Ville du Mans Partenaires : Le Bidul & Radio Alpa RDV à Chorus. info@lemansjazz.com +33 2 43 23 66 38 https://lemansjazz.com/agenda/elise-dabrowski-trio/

