Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Soirée Musique du Monde animée par l’EDIM La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Soirée Musique du Monde animée par l’EDIM La Mine Ressourcerie, 26 juin 2021-26 juin 2021, Arcueil. Soirée Musique du Monde animée par l’EDIM

La Mine Ressourcerie, le samedi 26 juin à 19:00

**Au programme :** Musique indienne et musique Gnawa par des musiciens professionnels. Vous pourrez aussi déguster des saveurs venues d’ailleurs grâce aux crêpes de Fabienne avec de nouvelles recettes !

Entrée libre

Venez voyager à La Mine lors d’une soirée Musique du Monde animée par l’EDIM ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil