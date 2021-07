Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot, Saint-Cirq-Lapopie Soirée Musique, Danse et Bal Traditionnels Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

Saint-Cirq-Lapopie

Soirée Musique, Danse et Bal Traditionnels Saint-Cirq-Lapopie, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Cirq-Lapopie. Soirée Musique, Danse et Bal Traditionnels 2021-07-18 18:00:00 – 2021-07-18 Place du Sombral Les Amis de Saint-Cirq

Saint-Cirq-Lapopie Lot Groupe: La Lanterne

Artistes: Johann Abadie, Nans Casanovas, Julien Casanovas, Etienne Bordesoule.

Sonorisateur: Nicolas Panek

Organisation: Pierre Dufour En marge et point d’orgue de la fête annuelle de Saint-Cirq, vous assisterez à cette vêprée récréative et artistique, sur fond de culture occitane. Groupe: La Lanterne

Artistes: Johann Abadie, Nans Casanovas, Julien Casanovas, Etienne Bordesoule.

Sonorisateur: Nicolas Panek

Organisation: Pierre Dufour Nans Casanovas dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Cirq-Lapopie Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse Place du Sombral Les Amis de Saint-Cirq Ville Saint-Cirq-Lapopie lieuville 44.46468#1.66898