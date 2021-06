Sigloy Église Saint-Martin Sigloy Soirée musique classique à l’église Église Saint-Martin Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Soirée musique classique à l’église Église Saint-Martin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sigloy. Soirée musique classique à l’église

Église Saint-Martin, le samedi 26 juin à 19:00

Portes ouvertes à l’église pour écouter de la musique classique (durée 1h45). Il sera temps après cette écoute de l’oratorio « La création » de Haydn, d’aller se retrouver entre amis à l’Auberge de Sigloy, sur réservation au 02 38 63 34 57 Portes ouvertes à l’église pour écouter de la musique classique Église Saint-Martin Route de Tigy, Sigloy Sigloy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sigloy Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Route de Tigy, Sigloy Ville Sigloy lieuville Église Saint-Martin Sigloy