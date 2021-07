Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49410, Mauges-sur-Loire SOIRÉE MUSIQUE À BORD DE VENT D’SOULAIR Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49410

SOIRÉE MUSIQUE À BORD DE VENT D'SOULAIR 2021-07-30 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire Mauges-sur-Loire

Venez passer un moment musical et convivial à bord avec le groupe local « Poivre et Sable », des copains qui se jouent les chansons du répertoire français ! De Brassens à Maxime Le Forestier en passant par Trenet ou Souchon, et quelques compositions personnelles; on appréciera la douceur de cette balade en musique d'1h30 sur la Loire ! Une idée à partager en famille, entre amis ou encore à offrir !

